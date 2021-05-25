Россия возобновила полеты еще в пять стран
Россия с 25 мая возобновляет прерванное из-за эпидемии COVID-19 авиасообщение с рядом стран, сообщает РИА Новости.
Речь идет об Исландии, Мальте, Португалии, Мексике и Саудовской Аравии. Полеты возобновляются на взаимной основе.
Также Россия с 25 мая увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Со вторника начинаются полеты за рубеж из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
Тем временем, Турция предложила России возобновить в первую очередь полеты в курортные регионы. Об этом РИА Новости заявил глава Минтуризма страны Мехмет Эрсой.
На прошлой неделе в Министерстве культуры и туризма Турции заявили, что согласованной даты возобновления авиасообщения между Турцией и Россией пока нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Россия возобновила полеты еще в пять стран
- Исследование: россияне набрали рекордные долги по кредиткам
- Жену депутата заподозрили в съемках порно с детьми
- Стало известно о способах избежать обмана при ремонте техники
- Кабмин сформировал новый пакет поддержки бизнеса
- Сооснователь Nexta Путило рассказал об угрозах после задержания Протасевича
- В Госдепе объяснили расхождения с Россией по количеству технических единиц в СНВ-3
- Украина допустила смену переговорной площадки по Донбассу из-за событий в Минске
- Сноуден назвал возмутительным инцидент с посадкой самолета в Минске
- Саммит ЕС намерен запретить авиасообщение с Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru