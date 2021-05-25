Россия возобновила полеты еще в пять стран

Россия с 25 мая возобновляет прерванное из-за эпидемии COVID-19 авиасообщение с рядом стран, сообщает РИА Новости.

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Речь идет об Исландии, Мальте, Португалии, Мексике и Саудовской Аравии. Полеты возобновляются на взаимной основе.

Также Россия с 25 мая увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Со вторника начинаются полеты за рубеж из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Тем временем, Турция предложила России возобновить в первую очередь полеты в курортные регионы. Об этом РИА Новости заявил глава Минтуризма страны Мехмет Эрсой.

На прошлой неделе в Министерстве культуры и туризма Турции заявили, что согласованной даты возобновления авиасообщения между Турцией и Россией пока нет.

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ФОТО: РИА Новости
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