Россия продлила запрет на полёты в Танзанию

Приостановка полётов из России в Танзанию продлена до 1 октября, сообщает пресс-служба Росавиации.

В сообщении говорится, что соответствующее решение российский оперштаб по борьбе с COVID-19 принял в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этой стране.

Одновременно с запретом полётов в Танзанию оперштаб разрешил с 10 сентября увеличить количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию: до семи еженедельных рейсов на маршруте Санкт-Петербург - Дубай, до 14 - из Санкт-Петербурга в Хельсинки и до двух рейсов в неделю - из Калининграда в Берлин.

Ранее российская авиакомпания S7 объявила о старте продаж билетов на рейсы в Египет, куда начнут с октября выполняться регулярные рейсы.