Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 12 января
Россия продлила ограничения на авиасообщение с Великобританией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Решение оперштаба призвано не допустить дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, отмечает РИА ФАН. Для защиты здоровья граждан страны ограничения продлены до 12 января включительно.
Авиасообщение России с Великобританией было приостановлено с 22 декабря после обнаружения в Соединённом Королевстве нового типа COVID-19, напоминает RT. Росавиация запретила до 29 декабря регулярные и грузопассажирские перевозки, при этом позволив совершать бизнес-перелёты по разрешению оперштаба по борьбе с COVID-19.
Об обнаружении в Британии нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Инфекция распространяется быстрее, чем другие разновидности, и на 70% заразнее уже известных вариантов. Десятки стран приостановили авиасообщение с Великобританией и ввели ограничительные меры для прибывающих из Соединённого Королевства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 12 января
- Гинцбург: Комбинированная вакцина даст иммунитет к COVID-19 на два года
- Росстат: Более 35 тысяч пациентов умерли от COVID-19 в ноябре
- Лидеры России и КНР обсудили борьбу с COVID-19
- Пожар произошёл на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru