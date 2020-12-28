Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 12 января

Россия продлила ограничения на авиасообщение с Великобританией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Решение оперштаба призвано не допустить дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, отмечает РИА ФАН. Для защиты здоровья граждан страны ограничения продлены до 12 января включительно.

Авиасообщение России с Великобританией было приостановлено с 22 декабря после обнаружения в Соединённом Королевстве нового типа COVID-19, напоминает RT. Росавиация запретила до 29 декабря регулярные и грузопассажирские перевозки, при этом позволив совершать бизнес-перелёты по разрешению оперштаба по борьбе с COVID-19.

Об обнаружении в Британии нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Инфекция распространяется быстрее, чем другие разновидности, и на 70% заразнее уже известных вариантов. Десятки стран приостановили авиасообщение с Великобританией и ввели ограничительные меры для прибывающих из Соединённого Королевства.

