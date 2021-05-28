Россия построит газопровод «Пакистанский поток»
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток», сообщает РБК. Строительство начнется в июле этого года.
Ранее проект должен был называться «Север-Юг». Первое соглашение о строительстве газопровода было подписано еще в октябре 2015 года. Он должен связать город Карачи на юге страны с Лахором на севере Пакистана. Общая протяженность газопровода – 1100 километров. Пропускная способность – 12,4 миллиарда кубометров.
Стороны подготовили поправки в уже имеющееся соглашение. Протокол о внесении этих изменений подписали глава Минэнерго Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал заявление американского министра, назвавшего российский газ самым грязным на земле, ложью и усомнился в ее компетентности.
По его словам, российский газ в этом плане гораздо меньший углеродный след, ведь все дело в способах добычи и транспортировки газа: Россия использует трубопроводы, Америка – газ сжижает, увеличивая выброс парниковых газов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- «Дадим по зубам!» Пригожин призвал Россию отказаться от участия в «Евровидении»
- Ветеринары считают бессмысленной вакцину от коронавируса для животных
- В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков
- Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи
- Голунов заявил, что доволен приговором сфабриковавшим его дело экс-полицейским
- Россия построит газопровод «Пакистанский поток»
- Мурашко сообщил о безопасности «Спутника V» для беременных
- В России снова предложили повысить «налог на богатых»
- ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
- Украина внесла в «черный список» еще семь российских артистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru