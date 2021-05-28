Россия построит газопровод «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток», сообщает РБК. Строительство начнется в июле этого года.

Ранее проект должен был называться «Север-Юг». Первое соглашение о строительстве газопровода было подписано еще в октябре 2015 года. Он должен связать город Карачи на юге страны с Лахором на севере Пакистана. Общая протяженность газопровода – 1100 километров. Пропускная способность – 12,4 миллиарда кубометров.

Стороны подготовили поправки в уже имеющееся соглашение. Протокол о внесении этих изменений подписали глава Минэнерго Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал заявление американского министра, назвавшего российский газ самым грязным на земле, ложью и усомнился в ее компетентности.

По его словам, российский газ в этом плане гораздо меньший углеродный след, ведь все дело в способах добычи и транспортировки газа: Россия использует трубопроводы, Америка – газ сжижает, увеличивая выброс парниковых газов.

