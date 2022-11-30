Российское посольство предложило Латвии снести памятники латышским классикам из-за русского языка
Посольство России в Риге предложило властям Латвии задуматься о демонтаже монументов в честь классиков латвийской культуры, которые пользовались русским языком. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве напомнили, что на местном портале общественных инициатив появилась петиция с призывом снести памятник поэту Александру Пушкину в Риге, тем самым избавившись от «символов российского империализма».
«Хотели бы напомнить, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель Памятника свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке», — отметили в дипмиссии.
Кроме того, поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна Латвии Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс «много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве». Как отметили в посольстве, руководствуясь логикой авторов петиции, необходимо внести в «черный список» латвийских общественных деятелей, снести посвященные им памятники и «обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности».
Ранее вандалы осквернили памятник Пушкину в Риге, напоминает RT. Монумент облили белой и красной краской.
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