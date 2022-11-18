В Латвии демонтировали памятник основателю республики
Латвийские власти в рамках политики декоммунизации демонтировали памятник Николаю Свемпу — одному из основателей республики. Об этом сообщило «Sputnik Латвия».
Памятный знак располагался в северной части населенного пункта Стамериена. На нем находилась табличка с выгравированной надписью: «Отсюда, из Варгальских мельниц, по указанной Николаем Свемпом дороге к северовидземским партизанам зимой 1943-1944 годов отправились Имантс Судмалис и Малдис Скрея».
В составленном правительством Латвии перечне монумент числился как памятник партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее. «Sputnik Латвия» предположило, что литовские власти решили снести памятник, не зная о том, что он также посвящен в том числе Свемпу — делегату Народного совета, провозгласившего в Риге независимость Латвийской Республики в Риге в ноябре 1918 года.
Ранее глава общественного движения «Родная страна» Николай Томенко заявил, что в Киеве планируется снос памятников советским военачальникам Щорсу и Ватутину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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