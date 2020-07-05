Российский гонщик Александр Квят и еще пять пилотов не преклонили колено перед началом соревнований
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят отказался преклонять колено перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии. Еще пять пилотов подобным образом поддержали борьбу с неравенством и дискриминацией.
Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Феррари» Шарль Леклер также нарушили традиции ради расовой свободы. Кроме них не встали на колено перед стартом Карлос Сайнс-младший, Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, уточняет РИА Новости.
Гонка Гран-при Австрии, первая в сезоне, началась при пустых из-за коронавируса трибунах. Незадолго до открытия СМИ сообщили, что минимум пятеро из 20 пилотов намерены высказаться в поддержку борьбы с расизмом.
Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма. Полицейские Минниаполиса встали на колено в знак покаяния и примирения с чернокожими жителями штата. Аналогичные акции прошли в ряде других штатов США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru