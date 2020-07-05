Российский гонщик Александр Квят и еще пять пилотов не преклонили колено перед началом соревнований

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят отказался преклонять колено перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии. Еще пять пилотов подобным образом поддержали борьбу с неравенством и дискриминацией.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Феррари» Шарль Леклер также нарушили традиции ради расовой свободы. Кроме них не встали на колено перед стартом Карлос Сайнс-младший, Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, уточняет РИА Новости.

Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен решил не вставать на колено перед стартом

Гонка Гран-при Австрии, первая в сезоне, началась при пустых из-за коронавируса трибунах. Незадолго до открытия СМИ сообщили, что минимум пятеро из 20 пилотов намерены высказаться в поддержку борьбы с расизмом.

Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма. Полицейские Минниаполиса встали на колено в знак покаяния и примирения с чернокожими жителями штата. Аналогичные акции прошли в ряде других штатов США.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:РасизмФормула-1
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры