Российский гонщик Александр Квят и еще пять пилотов не преклонили колено перед началом соревнований

Гонка Гран-при Австрии, первая в сезоне, началась при пустых из-за коронавируса трибунах. Незадолго до открытия СМИ сообщили, что минимум пятеро из 20 пилотов намерены высказаться в поддержку борьбы с расизмом.

Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма. Полицейские Минниаполиса встали на колено в знак покаяния и примирения с чернокожими жителями штата. Аналогичные акции прошли в ряде других штатов США.

