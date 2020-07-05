Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен решил не вставать на колено перед стартом

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен из Голландии объявил об отказе соблюсти традицию и перед стартом сезона «Формулы-1» встать на колено, сообщает Газета.ru

Таким образом спортсмен решил поддержать равенство и борьбу против расизма.

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«Но я считаю, что каждый имеет право выражать собственное мнение тогда и таким способом, который подходит ему самому. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого пилота», — сообщил Ферстаппен в своем Twitter.

Напомним, Гран-при Австрии запланировано на 5 июля в Шпильберге, на трассе «Ред Булл Ринг».

Ранее стало известно, что пилот «Феррари» Шарль Леклер также отказался вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии «Формулы-1».

Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма. Полицейские Минниаполиса встали на колено в знак покаяния и примирения с чернокожими жителями штата. Аналогичные акции прошли в ряде других штатов США.

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:РасизмФормула-1
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