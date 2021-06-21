МВД может сократить число запрещенных неисправностей автомобилей

Минэкономики дало отрицательное заключение оценки проекта министерства внутренних дел России по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водители могут быть оштрафованы во время езды, пишет «Коммерсант».

Четыре человека стали жертвами ДТП под Рязанью

Минэкономики считает «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. Как говорят в ведомстве, данные поломки не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а инициатива «приводит к необоснованным расходам».

Как отмечает министерство, список должен содержать только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности дорожного движения.

На днях грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Рязанской области, в результате чего погибли четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
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