МВД может сократить число запрещенных неисправностей автомобилей

Минэкономики считает «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. Как говорят в ведомстве, данные поломки не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а инициатива «приводит к необоснованным расходам».

Как отмечает министерство, список должен содержать только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности дорожного движения.

На днях грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Рязанской области, в результате чего погибли четыре человека.

