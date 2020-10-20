Мишустин: более 142 млрд рублей направлено на борьбу с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти РФ направили на борьбу с коронавирусом более 142 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

На специальной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» председатель правительства напомнил, что, по поручению президента РФ Владимира Путина, кабмин принял ряд безотлагательных мер, в том числе закрыл границы страны.

Мишустин отметил, что работа региональных оперштабов и координационного совета по борьбе с COVID-19 была организована фактически в круглосуточном режиме. В России изменили формат работы всех экстренных служб, стационаров и первичного звена здравоохранения. Медики, лечащие больных с коронавирусом, стали получать стимулирующие выплаты.

В России установлен рекорд по количеству случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа выявлено 16 319 новых пациентов в 84 регионах - это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Всего, по данным оперштаба на 20 октября, в РФ зафиксировано 1 431 635 случаев коронавируса.

