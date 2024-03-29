Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год

По его словам, все необходимые сведения были предоставлены сенаторами в установленный законом срок - до 1 апреля.

«Все сенаторы... представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», - сказал Воробьев.

Ранее комитет Совета Федераций поддержал закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде, не указывая сведения о доходах и расходах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

