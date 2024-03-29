Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год
Российские сенаторы отчитались о доходах и имуществе за 2023 год. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
По его словам, все необходимые сведения были предоставлены сенаторами в установленный законом срок - до 1 апреля.
«Все сенаторы... представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», - сказал Воробьев.
Ранее комитет Совета Федераций поддержал закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде, не указывая сведения о доходах и расходах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дело о теракте в «Крокусе» передали управлению по расследованию геноцида СК
- Автоэксперт: Продавец ответит за ДТП, если покупатель просрочит ОСАГО
- В России в 2023 году выросло количество жалоб на микрофинансовые организации
- СМИ: силовики нагрянули в офис криптобиржи в «Москва-Сити»
- В России изменится порядок обмена иностранных водительских удостоверений
- Центробанк России получил прибыль впервые с 2016 года
- Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год
- Умер Карен Енгибарян, спасавший людей из «Крокуса»
- Адвокат: Девятый обвиняемый в теракте в «Крокусе» частично признал вину
- Телеграм скорбит по «Крокусу» и помнит Югославию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru