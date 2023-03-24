Кремль отказался от участия в акции «Час Земли»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в этом году не будет участвовать в акции «Час Земли», сообщает РИА Новости.
Такое решение принято в связи с признанием Минюстом РФ всемирного Фонда дикой природы (WWF) иноагентом. Именно Фонд является организатором мероприятия, которое заключается в выключении электричества на один час.
Ранее директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков заявил в беседе с НСН, что Greenpeace вслед за WWF нужно признать иноагентом, поскольку под вывеской охраны природы они приносят вред государству и обществу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- В Китае рассказали о благородной дружбе с Россией
- В Москве начался сезон проката электросамокатов
- Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата
- Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям»
- В Кремле пока не приняли решение об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
- В Кремле хотят знать об объекте, найденном рядом с «Северным потоком-2»
- Конюхов опубликовал кадры полета на крупнейшем в России воздушном шаре
- Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта
- Песков: В Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru