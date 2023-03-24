Кремль отказался от участия в акции «Час Земли»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в этом году не будет участвовать в акции «Час Земли», сообщает РИА Новости.

Такое решение принято в связи с признанием Минюстом РФ всемирного Фонда дикой природы (WWF) иноагентом. Именно Фонд является организатором мероприятия, которое заключается в выключении электричества на один час.

Ранее директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков заявил в беседе с НСН, что Greenpeace вслед за WWF нужно признать иноагентом, поскольку под вывеской охраны природы они приносят вред государству и обществу.

