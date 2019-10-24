Российская «ловушка» Сноудена: Родственники, свадьба, свобода слова
Адвокат Сноудена рассказал, как живёт в России бывший сотрудник спецслужб США.
Бывший сотрудниц спецслужб США Эдвард Сноуден заявил в интервью журналисту Джо Рогану, что попал в России в ловушку, так как американские власти аннулировали его паспорт, когда он направлялся в Латинскую Америку. Он также подчеркнул, что находится в оппозиции и американским властям, и российским.
«Это трудно. Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо… Я ни с кем не связан, я не испытываю любви к российским властям. Я не выбирал быть здесь», - сказал Сноуден.
Он предположил, что однажды власти РФ могут отказаться продлевать ему вид на жительство.
Ранее неоднозначное отношение к бывшему сотруднику спецслужб США высказал президент РФ Владимир Путин. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну он заявил, что не считает Сноудена предателем, однако и не одобряет его поступок, связанный с разглашением информации о слежке АНБ и ЦРУ за пользователями интернет-сети.
Тогда адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил НСН, что глава государства, безусловно, имеет право на собственную позицию по этому вопросу.
«Для меня, как для адвоката, важно, что нам удалось добиться получения временного убежища, а затем вида на жительство. Всё было не так просто при оформлении и получении документов, которые позволили ему сегодня жить на территории России. Но могу сказать, что на сегодняшний день он уже около четырех лет проживает в РФ и находится под защитой российского закона. Для меня важно, что теперь он может высказываться не только по поводу нарушений в США и других европейских странах, но демонстрировать свою жёсткую позицию по поводу тех или иных решений, которые принимаются российскими властями. Он неоднократно высказывался, и это свидетельствует о том, что его позиция неизменна. Сейчас он активно ведет правозащитную деятельность», — заявил собеседник НСН.
Кроме того, по словам того же Кучерены, никаких трудностей от жизни в России Сноуден не испытывает.
«Что касается родственников, то он, конечно, общается. У него есть друзья в Америке, есть родители, которые приезжают, посещают его здесь. Поэтому в этой части никаких проблем нет. Он живет нормальной, абсолютно полноценной жизнью. Он уже много лет находится на территории Российской Федерации, поэтому активно изучает русский язык, говорит уже даже какие-то предложения. Я думаю, что будущее у него хорошее. А что касается натурализации, где он будет дальше определять свое место жительство мне трудно сказать», - заключил адвокат.
Ранее стало известно, что два года назад Сноуден женился в России. Его женой стала Линдси Миллс, с которой он встречался несколько лет до побега.
Напомним, В 2013 году Сноуден передал журналистам секретные данные о слежке американским спецслужб за людьми по всему миру. Из-за этого ему пришлось сбежать из страны, впоследствии Сноуден попросил убежище в нескольких десятках государств.
В июле 2013 года Сноуден, проведший до этого несколько недель в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, попросил временное убежище в России. В начале августа его ходатайство было удовлетворено.
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