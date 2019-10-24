Российская «ловушка» Сноудена: Родственники, свадьба, свобода слова

«Для меня, как для адвоката, важно, что нам удалось добиться получения временного убежища, а затем вида на жительство. Всё было не так просто при оформлении и получении документов, которые позволили ему сегодня жить на территории России. Но могу сказать, что на сегодняшний день он уже около четырех лет проживает в РФ и находится под защитой российского закона. Для меня важно, что теперь он может высказываться не только по поводу нарушений в США и других европейских странах, но демонстрировать свою жёсткую позицию по поводу тех или иных решений, которые принимаются российскими властями. Он неоднократно высказывался, и это свидетельствует о том, что его позиция неизменна. Сейчас он активно ведет правозащитную деятельность», — заявил собеседник НСН.

Кроме того, по словам того же Кучерены, никаких трудностей от жизни в России Сноуден не испытывает.

«Что касается родственников, то он, конечно, общается. У него есть друзья в Америке, есть родители, которые приезжают, посещают его здесь. Поэтому в этой части никаких проблем нет. Он живет нормальной, абсолютно полноценной жизнью. Он уже много лет находится на территории Российской Федерации, поэтому активно изучает русский язык, говорит уже даже какие-то предложения. Я думаю, что будущее у него хорошее. А что касается натурализации, где он будет дальше определять свое место жительство мне трудно сказать», - заключил адвокат.

Ранее стало известно, что два года назад Сноуден женился в России. Его женой стала Линдси Миллс, с которой он встречался несколько лет до побега.

Напомним, В 2013 году Сноуден передал журналистам секретные данные о слежке американским спецслужб за людьми по всему миру. Из-за этого ему пришлось сбежать из страны, впоследствии Сноуден попросил убежище в нескольких десятках государств.

В июле 2013 года Сноуден, проведший до этого несколько недель в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, попросил временное убежище в России. В начале августа его ходатайство было удовлетворено.

