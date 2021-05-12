Российская компания намерена производить AstraZeneca в России для экспорта

По словам Игнатьева, первая партия препарата "Р-Кови" появится в июне. При этом все произведенные вакцины должны отправиться на экспорт. Отмечается, что речь идет о нескольких сотнях тысяч вакцин каждый месяц.

Основатель и председатель совета директоров компании Алексей Репик в июле прошлого года заявлял о договоренности с руководством AstraZeneca по производству в России препарата от COVID-19. По словам Репика, российская сторона предоставит свои технологические и производственные мощности. Кроме того, "Р-Фарм" может стать хабом для отправки препарата в десятки других государств.

В декабре 2020 года НИЦЭМ имени Гамалеи, компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" также подписали меморандум о взаимодействии. Согласно документу, организации должны совместить один из компонентов вакцины "Спутник V" и вакцины AZD1222, а также провести исследования эффективности и безопасности полученного препарата.

