Страны начали вводить запрет на поставку животных из ФРГ из-за вспышки ящура
Многие страны вводят сейчас запрет на корма для животных произведенные в Германии, а также на поставку животных из этой страны из-за вспышки ящера, которая была зафиксирована на окраине Берлина, сообщили в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, к этому могло привести бесконтрольное перемещение животных по территории ЕС. В Россельхознадзоре также отметили, что это первый случай за последние почти 40 лет.
В этой связи Россия и Белоруссия с 15 января ввели запрет на ввоз продукции животноводства из ФРГ.
Ранее стало известно, что Россия запретит ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru