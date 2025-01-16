Страны начали вводить запрет на поставку животных из ФРГ из-за вспышки ящура

Многие страны вводят сейчас запрет на корма для животных произведенные в Германии, а также на поставку животных из этой страны из-за вспышки ящера, которая была зафиксирована на окраине Берлина, сообщили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор усилил контроль за двумя производителями мяса из-за сальмонеллы

По данным ведомства, к этому могло привести бесконтрольное перемещение животных по территории ЕС. В Россельхознадзоре также отметили, что это первый случай за последние почти 40 лет.

В этой связи Россия и Белоруссия с 15 января ввели запрет на ввоз продукции животноводства из ФРГ.

Ранее стало известно, что Россия запретит ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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