Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология – дело каждого»

В Москве глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла передвижную выставку работ призеров и победителей Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Экспозиция из работы юных авторов представлена в зале ожидания Ярославского вокзала.

Ребята из России, Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии прислали рекордные 13 тысяч рисунков и 58,5 тысяч фотографий на тему защиты природы. Работы отражают самые разные аспекты экоповестки: дымящие трубы, выжженная лесными пожарами земля, таяние арктических льдов, исчезновение белых медведей и многое другое.

«Мы получили свыше 70 тысяч рисунков и фотографий со всего мира. Каждая работа наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию. Значит – мы на верном пути», – рассказала она.

Юный автор Владислав Скрипников признался, что гордится тем, что его работа может изменить отношение людей к экологии.

А главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов назвал символичным место проведения выставки. Он отметил, что именно на Ярославском вокзале начинается великая Транссибирская магистраль, по которой идут поезда до самого Владивостока и в другие регионы страны.

«В пути следования, глядя на прекрасные пейзажи за окном, они обязательно задумаются о важности заботы об экологии», - отметил он.

Со своей стороны, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников положительно оценил то, что привлекать внимание к экоповестке получается с помощью искусства, музыки и творчества в целом.

Так, выставку поддержали известные музыканты. На открытии выступили народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер, участница телепроекта «Голос Дети» Алена Яковлева. Заниматься экопросвещением призвала и обладательница «Зеленого граммофона» Юлианна Караулова.

«Я желаю юным талантам больших успехов в творчестве и стремлении улучшить мир вокруг себя!», - отметила она.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена в 2021 году, она присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и помогает вовлекать детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку.

В этом году премию также поддержали АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы, стратегическим медиапартнером выступило агентство ТАСС.



