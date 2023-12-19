Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология – дело каждого»
В Москве глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла передвижную выставку работ призеров и победителей Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Экспозиция из работы юных авторов представлена в зале ожидания Ярославского вокзала.
Ребята из России, Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии прислали рекордные 13 тысяч рисунков и 58,5 тысяч фотографий на тему защиты природы. Работы отражают самые разные аспекты экоповестки: дымящие трубы, выжженная лесными пожарами земля, таяние арктических льдов, исчезновение белых медведей и многое другое.
«Мы получили свыше 70 тысяч рисунков и фотографий со всего мира. Каждая работа наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию. Значит – мы на верном пути», – рассказала она.
Юный автор Владислав Скрипников признался, что гордится тем, что его работа может изменить отношение людей к экологии.
А главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов назвал символичным место проведения выставки. Он отметил, что именно на Ярославском вокзале начинается великая Транссибирская магистраль, по которой идут поезда до самого Владивостока и в другие регионы страны.
«В пути следования, глядя на прекрасные пейзажи за окном, они обязательно задумаются о важности заботы об экологии», - отметил он.
Со своей стороны, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников положительно оценил то, что привлекать внимание к экоповестке получается с помощью искусства, музыки и творчества в целом.
Так, выставку поддержали известные музыканты. На открытии выступили народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер, участница телепроекта «Голос Дети» Алена Яковлева. Заниматься экопросвещением призвала и обладательница «Зеленого граммофона» Юлианна Караулова.
«Я желаю юным талантам больших успехов в творчестве и стремлении улучшить мир вокруг себя!», - отметила она.
«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена в 2021 году, она присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и помогает вовлекать детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку.
В этом году премию также поддержали АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы, стратегическим медиапартнером выступило агентство ТАСС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз разрешил Словакии экспорт топлива из России
- СМИ: Польский суд признал 14 граждан РФ, Украины и Беларуси виновными в шпионаже
- Президент Израиля заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа
- Путин: Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года
- МВД объявило в розыск главреда «Псковской губернии»
- Путин вручил государственные награды Героям России
- Шойгу заявил, что за год на службу поступили 490 тысяч контрактников
- СМИ: Украинский суд вызвал убитого экс-депутата Верховной рады Киву
- В США заявили, что при обмене Ярошенко и Рида была нарушена договоренность о съемке
- Аэропорт «Домодедово» снял ограничения на прием и вылет воздушных судов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru