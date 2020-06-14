Роспотребназор потребовал отчет от гостиниц о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы информировать ведомство о заселении в один номер неженатых пар. Об этом информирует «Российская газета».

Отелям предписали ежедневно измерять температуру постояльцам

Требование Роспотребнадзора связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

Отмечается, администрациям гостиниц и отелей рекомендовано постояльцев заселять по одному, за исключением семей.

На 14 июня в России зафиксировано 529 тысяч заражений коронавирусом, погибли от заболевания 6948 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:ПандемияРоспотребнадзорГостиницы
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