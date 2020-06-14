Роспотребназор потребовал отчет от гостиниц о заселении в один номер неженатых пар
14 июня 202017:16
Роспотребнадзор обязал гостиницы информировать ведомство о заселении в один номер неженатых пар. Об этом информирует «Российская газета».
Требование Роспотребнадзора связано с продолжающейся пандемией коронавируса.
Отмечается, администрациям гостиниц и отелей рекомендовано постояльцев заселять по одному, за исключением семей.
На 14 июня в России зафиксировано 529 тысяч заражений коронавирусом, погибли от заболевания 6948 человек.
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14 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru