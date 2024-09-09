Роспотребнадзор заявил о санитарных нарушениях в кафе «Шоколадница» в Москве
Санитарные нарушения были выявлены в двух городских кафе сети «Шоколадница». Об этом сообщает пресс-служба управление Роспотребнадзора по Москве.
В сообщении говорится, что речь идёт о нарушениях температурного режима хранения пищевой продукции, неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии производственных помещений, несоблюдении режима мытья столовой и кухонной посуды.
«В производственных помещениях на хранении выявлена продукция без указания даты выработки и срока годности... технологическое и холодильное оборудование не промыто, в производственных помещениях обнаружены насекомые», - добавили в ведомстве.
Отмечается, что юридические и должностные лица кофеен «Шоколадница» будут привлечены к административной ответственности, проверки продолжатся.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить производителей готовой еды, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иноагент Галкин может запустить программу на украинском ТВ
- Публикация RT помогла семье восстановить обстоятельства гибели военного
- Роспотребнадзор заявил о санитарных нарушениях в кафе «Шоколадница» в Москве
- В Москве арестовали двух мужчин после стрельбы у ресторана на Патриарших прудах
- Кейт Миддлтон заявила о завершении курса лечения от рака
- Прощание с Масляковым пройдет в «Планете КВН» 11 сентября
- СМИ: Греция увеличит налог на краткосрочную аренду для борьбы с туризмом
- Пятая ярмарка молодого современного искусства Blazar откроется 11 сентября
- СМИ: В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах
- «Возраст согласия»: В «Кинопоиске» не согласны со штрафом за фильм Ноэ «Любовь»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru