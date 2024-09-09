Роспотребнадзор заявил о санитарных нарушениях в кафе «Шоколадница» в Москве

В сообщении говорится, что речь идёт о нарушениях температурного режима хранения пищевой продукции, неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии производственных помещений, несоблюдении режима мытья столовой и кухонной посуды.

«В производственных помещениях на хранении выявлена продукция без указания даты выработки и срока годности... технологическое и холодильное оборудование не промыто, в производственных помещениях обнаружены насекомые», - добавили в ведомстве.

Отмечается, что юридические и должностные лица кофеен «Шоколадница» будут привлечены к административной ответственности, проверки продолжатся.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить производителей готовой еды, пишут «Известия».

