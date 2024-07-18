Роспотребнадзор запретил москвичам купаться в Белом озере

В ведомстве пояснили, что это связано с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.



«До получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха «Озеро Белое», - говорится в сообщении.

Москвичам и гостям города также напомнили, что в настоящее время в столице открыты для купания зоны Тропарёво Большой городской пруд и Чёрное озеро.

Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук заявил «Радиоточке НСН», что россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, так как у детей до определённого возраста нет чувства страха.

