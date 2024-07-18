Роспотребнадзор запретил москвичам купаться в Белом озере
Купание в зоне отдыха «Озеро Белое» на востоке Москве временно запретили. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что это связано с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.
«До получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха «Озеро Белое», - говорится в сообщении.
Москвичам и гостям города также напомнили, что в настоящее время в столице открыты для купания зоны Тропарёво Большой городской пруд и Чёрное озеро.
Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук заявил «Радиоточке НСН», что россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, так как у детей до определённого возраста нет чувства страха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru