МЧС: В России за сутки на водоемах погибли 27 человек

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что на водоемах страны с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей. По его словам, спасти из воды удалось 358 человек, включая 88 детей.

Россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, а самим не употреблять спиртные напитки во время купания, заявил заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук «Радиоточке НСН».

