МЧС: В России за сутки на водоемах погибли 27 человек

В России за сутки на водоемах погибли 27 человек, сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

Уточняется, что утонувшие были найдены в Ростовской области, в Чувашской Республике, в Липецкой области на реках Дон и Воргол, а также в Ленинградской области, в Мурманске и в Хабаровском крае. Спасатели призывают граждан соблюдать все меры безопасности, а также не купаться в местах, где это запрещено. В диких местах нет спасателей, которые могут прийти на помощь в случае ЧП.

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Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что на водоемах страны с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей. По его словам, спасти из воды удалось 358 человек, включая 88 детей.

Россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, а самим не употреблять спиртные напитки во время купания, заявил заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВодаМЧС РФ

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