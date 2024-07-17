МЧС: В России за сутки на водоемах погибли 27 человек
В России за сутки на водоемах погибли 27 человек, сообщает Telegram-канал МЧС РФ.
Уточняется, что утонувшие были найдены в Ростовской области, в Чувашской Республике, в Липецкой области на реках Дон и Воргол, а также в Ленинградской области, в Мурманске и в Хабаровском крае. Спасатели призывают граждан соблюдать все меры безопасности, а также не купаться в местах, где это запрещено. В диких местах нет спасателей, которые могут прийти на помощь в случае ЧП.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что на водоемах страны с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей. По его словам, спасти из воды удалось 358 человек, включая 88 детей.
Россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, а самим не употреблять спиртные напитки во время купания, заявил заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru