Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6% за неделю

Также сообщается, что за неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 12%. При этом 17,2% заболеваемости ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

От гриппа нужно обязательно вакцинироваться на ежегодной основе, так как штаммы постоянно обновляются, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

Со своей стороны, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что эффективной вакцины от современных штаммов COVID-19 сегодня нет.

По его словам, на рынке эффективной вакцины от современного штамма коронавируса нет. Вакцины существующие создавались под прошлые штаммы. Но если человек входит в группу риска, этот вопрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке, добавил он, передает «Радиоточка НСН».

