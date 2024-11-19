Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6% за неделю
Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 21,6% за неделю, сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1, JN.1.16.1, вариант COVID-19 – XEC распространился незначительно, но остается на контроле.
Также сообщается, что за неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 12%. При этом 17,2% заболеваемости ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.
От гриппа нужно обязательно вакцинироваться на ежегодной основе, так как штаммы постоянно обновляются, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
Со своей стороны, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что эффективной вакцины от современных штаммов COVID-19 сегодня нет.
По его словам, на рынке эффективной вакцины от современного штамма коронавируса нет. Вакцины существующие создавались под прошлые штаммы. Но если человек входит в группу риска, этот вопрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке, добавил он, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru