Роспотребнадзор сообщил о формировании двух российских штаммов COVID-19

В России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Доклад о мутациях вируса готовится к публикации, передает ТАСС.

Попова также отметила, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно нормализуется. Сейчас Россия занимает 87 позицию по показателям среднесуточной заболеваемости. Глава Роспотребнадзора считает, что это связано с успешной реализацией комплекса опережающих противоэпидемических ограничительных мер.

Сейчас в России зафиксировано 192 случая заражения британским штаммов коронавируса и 21 случай заражения южноафриканским штаммом. Более 70 случаев новой мутации вируса, ранее выявленной в Индии, зафиксировали 16 апреля в Великобритании.

