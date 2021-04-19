Роспотребнадзор сообщил о формировании двух российских штаммов COVID-19
В России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Доклад о мутациях вируса готовится к публикации, передает ТАСС.
Попова также отметила, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно нормализуется. Сейчас Россия занимает 87 позицию по показателям среднесуточной заболеваемости. Глава Роспотребнадзора считает, что это связано с успешной реализацией комплекса опережающих противоэпидемических ограничительных мер.
Сейчас в России зафиксировано 192 случая заражения британским штаммов коронавируса и 21 случай заражения южноафриканским штаммом. Более 70 случаев новой мутации вируса, ранее выявленной в Индии, зафиксировали 16 апреля в Великобритании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru