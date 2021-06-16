Роспотребнадзор призвал ужесточить ограничения в Крыму из-за COVID-19
Глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская заявила, что ситуация с коронавирусом на полуострове ухудшается каждую неделю, в самом начале курортного сезона, сообщает РИА Новости.
По её словам, необходимо срочно принять меры, в противном случае она может выйти из-под контроля, в том числе потому, что уровень вакцинации в регионе является недостаточным.
Пеньковская призвала ввести в Крыму дополнительные ограничительные меры, а именно запретить работу предприятий общепита в ночное время (c 22:00 до 07:00), кинотеатрам разрешить заполнять залы не более, чем на 50%. Кроме того, она предложила запретить проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий, работу детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах, ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте.
Ранее министр финансов Крыма Ирина Кивико заявила, что прививку от коронавируса сделали более 90% сотрудников крымского турбизнеса, сообщает RT.
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