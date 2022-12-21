Роспотребнадзор: приняты все меры в связи со вспышкой неизвестной инфекции в Афганистане
Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается, вопрос держится на строгом контроле.
«По заявлению главы Управления здравоохранения афганской провинции Забуль, в районе Шаджой провинции Забуль выявлено 80 случаев заболевания неизвестной этиологии с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости», - уточнили в Роспотребнадзоре.
Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх и Тахар, отметили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru