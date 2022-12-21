Роспотребнадзор: приняты все меры в связи со вспышкой неизвестной инфекции в Афганистане

«По заявлению главы Управления здравоохранения афганской провинции Забуль, в районе Шаджой провинции Забуль выявлено 80 случаев заболевания неизвестной этиологии с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх и Тахар, отметили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Свиной грипп выявили в 86 регионах России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

