Роспотребнадзор: приняты все меры в связи со вспышкой неизвестной инфекции в Афганистане

Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые санитарно-карантинные меры после сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, вопрос держится на строгом контроле.

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«По заявлению главы Управления здравоохранения афганской провинции Забуль, в районе Шаджой провинции Забуль выявлено 80 случаев заболевания неизвестной этиологии с двумя летальными исходами. Клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, носовые кровотечения, кровоточивость слизистой ротовой полости», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх и Тахар, отметили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Свиной грипп выявили в 86 регионах России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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