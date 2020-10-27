Роспотребнадзор предупредил о новых ограничениях из-за COVID-19

Новые ограничения в России будут неизбежны, если динамика заболеваемости COVID-19 не изменится либо ухудшится. С таким предупреждением выступила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Необходимо не допустить дальнейшей активизации и распространения заболевания, заявила руководитель Роспотребнадзора РИА Новости. Для этого, по её словам, необходимо стараться оберегать себя всеми доступными способами.

Ранее сегодня надзорное ведомство выпустило рекомендацию всем регионам о запрете в ночное время всех развлекательных мероприятий, а также закрытии баров и ресторанов. Окончательное решение остаётся за местными властями, отмечает RT.

Всем гражданам предписано носить маски в местах массового пребывания.

