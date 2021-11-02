Роспотребнадзор опечатал торговый дом «Арколь» в ВАО за нарушения антиковидных мер

Торговый дом «Арколь» в Восточном административном округе (ВАО) Москвы был опечатан за нарушения санитарных мер. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста территориального отдела московского управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.



В Роспотребнадзоре пояснили, что в нерабочие дни был усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Отмечается, что в ТЦ не были применены обязательные меры для профилактики распространения коронавируса.

Так, в помещениях торгового дома отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не проводилась дезобработка поверхностей и уборка с применением дезинфицирующих средств, не было санитайзеров для рук и разметки для соблюдения социальной дистанции. Сотрудникам ТЦ не измеряли температуру.

Плахова добавила, что приостановка работы торгового дома была вызвана угрозой здоровью и жизни людей. Материалы собранные по факту проверки будут переданы в суд. Работа «Арколь» может быть приостановлена на срок до 90 суток.

