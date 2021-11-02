Роспотребнадзор опечатал торговый дом «Арколь» в ВАО за нарушения антиковидных мер
Торговый дом «Арколь» в Восточном административном округе (ВАО) Москвы был опечатан за нарушения санитарных мер. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста территориального отдела московского управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.
В Роспотребнадзоре пояснили, что в нерабочие дни был усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Отмечается, что в ТЦ не были применены обязательные меры для профилактики распространения коронавируса.
Так, в помещениях торгового дома отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не проводилась дезобработка поверхностей и уборка с применением дезинфицирующих средств, не было санитайзеров для рук и разметки для соблюдения социальной дистанции. Сотрудникам ТЦ не измеряли температуру.
Плахова добавила, что приостановка работы торгового дома была вызвана угрозой здоровью и жизни людей. Материалы собранные по факту проверки будут переданы в суд. Работа «Арколь» может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- СМИ: Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании
- АТОР: Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию
- В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве полковника Новосельцева
- Институт Пушкина признал «спутник» словом года
- В России более четверти населения привились от гриппа
- Американский сенатор назвал президентство Байдена катастрофой для США
- Экологи рассказали о причинах тумана в Москве
- СМИ: В Кремле обсуждают отставку губернатора Красноярского края Усса
- Врио губернатора Ярославской области заболел коронавирусом
- Аналитики рассказали, сколько зарабатывают школьники за рекламу в TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru