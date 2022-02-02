В Грозном проходит митинг против семьи Янгулбаевых

На центральной площади Грозного проходит акция протеста с целью привлечь к ответственности семью экс-судьи Сайди Янгулбаева за «пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих». Об этом сообщает ТАСС.

Кадыров пообещал законно «уничтожить» семью экс-судьи Янгулбаева

По данным агентства, несмотря на отсутствие согласования с властями, митинг проходит спокойно. Полицейские не участвуют в разгоне мероприятия, однако наблюдают за ходом его проведения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал иностранные государства выдать России сыновей Янгулбаева, которые могут быть причастны к оппозиционному Telegram-каналу про Чечню.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуацией с семьей бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева должны заняться правоохранительные органы, его жене Зареме может угрожать серьезная опасность.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечняАкция Протеста
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