Роскачество объявило о проверке игрушечных монстров Хагги Вагги
Роскачество до конца 2022 года намерено провести исследование популярных мягких игрушек Хагги Вагги (Huggy Wuggy), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в рамках проверки будут закуплены игрушки 20 торговых марок, в первую очередь продающиеся через маркетплейсы. Их проверят на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, а также прочность.
Кроме того, предусмотрено проведение психолого-педагогической экспертизы, в рамках которой сторонние эксперты дадут свои оценики влиянию игрушек на психику ребенка.
«Эти игрушки основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами и ребёнок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей... Во-вторы, у этой игрушки есть дорогие и дешёвые аналоги, чьё качество вызывает серьезные вопросы», – заявила депутат Госдумы и врач-педиатр Татьяна Буцкая.
Ранее в Роскачестве провели проверку школьных рюкзаков, половина из 20 исследованных образцов имела какие-либо нарушения требований, в основном связанные с неправильной информацией на маркировке, а также с несоответствием параметров изделия заявленному возрасту, сообщает RT.
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