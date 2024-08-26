Рособрнадзор получил более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс
26 августа 202417:59
Рособрнадзор получил 67 жалоб, которые связаны с проблемами при поступлении в 10 класс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, почти половина обращений поступила из Москва, в настоящее время «вопрос решён» и московские школьники будут зачислены.
«По остальным жалобам — ещё 30 с лишним по всем субъектам... тоже отдельно отработку ведём», — указал Музаев.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова призвала разбираться в ситуациях, когда детей лишают возможности продолжить учёбу в школе, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru