Рособрнадзор получил более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс

По его словам, почти половина обращений поступила из Москва, в настоящее время «вопрос решён» и московские школьники будут зачислены.

«По остальным жалобам — ещё 30 с лишним по всем субъектам... тоже отдельно отработку ведём», — указал Музаев.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова призвала разбираться в ситуациях, когда детей лишают возможности продолжить учёбу в школе, сообщает RT.