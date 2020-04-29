«Роснефть» будет судиться с «Би-би-си» из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» собирается подать в суд на британскую телерадиокомпанию «Би-би-си» из-за материала о том, что при участии нефтяной компании якобы создан генетический центр.
В «Роснефти» заявили, что статья «Би-би-си» представляет собой ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, которые не имеют никакого отношения к к проекту создания генетического центра.
В материале «Би-би-си» говорилось о том, что АНО «Развитие генетических технологий» было зарегистрировано в конце апреля по адресу офиса нефтяной компании.
Саму организацию будто бы возглавил Константин Северинов, который в статье называется советником главы «Роснефти» Игоря Сечина, отмечает РИА ФАН.
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