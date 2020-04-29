«Роснефть» будет судиться с «Би-би-си» из-за статьи о генетическом центре

В «Роснефти» заявили, что статья «Би-би-си» представляет собой ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, которые не имеют никакого отношения к к проекту создания генетического центра.



В материале «Би-би-си» говорилось о том, что АНО «Развитие генетических технологий» было зарегистрировано в конце апреля по адресу офиса нефтяной компании.



Саму организацию будто бы возглавил Константин Северинов, который в статье называется советником главы «Роснефти» Игоря Сечина, отмечает РИА ФАН.

