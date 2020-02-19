«Роснефть» назвала санкции США актом правового произвола
Компания «Роснефть», против дочернего предприятия которой были введены санкции США, назвала эти ограничительные меры актом правового произвола. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.
Ранее стало известно, что "дочка" "Роснефти" RTSA попала в санкционный список в связи с ее деятельностью в Венесуэле.
В компании подчеркнули, что проекты, реализуемые в латиноамериканской стране, соответствуют международным нормам и не преследуют политических целей. В частности, «Роснефть» подчеркнула давность деятельности компании в Венесуэле и неоднократное признание регулятором США.
Как отмечается в заявлении, "Роснефть" намерена рассмотреть варианты юридической защиты.
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