«Роснефть» назвала санкции США актом правового произвола

Ранее стало известно, что "дочка" "Роснефти" RTSA попала в санкционный список в связи с ее деятельностью в Венесуэле.

В компании подчеркнули, что проекты, реализуемые в латиноамериканской стране, соответствуют международным нормам и не преследуют политических целей. В частности, «Роснефть» подчеркнула давность деятельности компании в Венесуэле и неоднократное признание регулятором США.

Как отмечается в заявлении, "Роснефть" намерена рассмотреть варианты юридической защиты.









