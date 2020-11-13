«Роскосмос» объяснил решение запатентовать фразу Юрия Гагарина «Поехали!»

На этой неделе на сайте госкорпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями на стихи гендиректора Дмитрия Рогозина. В разделе «Песни о космосе» они доступны для прослушивания онлайн и скачивания. Есть также клипы на песни Рогозина, а также его супруги Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».

В начале ноября президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу «Роскосмоса». По его словам, корпорация до сих пор не утвердила программы в ракетно-космической сфере. Путин потребовал сделать это в ближайшее время. Российский лидер также потребовал доложить о причинах задержки утверждения программ развития космоса и решить вопрос с финансированием.

