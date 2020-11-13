«Роскосмос» объяснил решение запатентовать фразу Юрия Гагарина «Поехали!»

«Роскосмос» решил запатентовать фразу Юрия Гагарина «Поехали!», чтобы защитить ее от тех, кому чужда историческая память, передает РИА Новости позицию пресс-службы госкорпорации.

«Роскосмос» подал на регистрацию фразу "Поехали!" по таким категориям, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

«Падает то, что должно летать». Космонавт оценил работу «Роскосмоса»

На этой неделе на сайте госкорпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями на стихи гендиректора Дмитрия Рогозина. В разделе «Песни о космосе» они доступны для прослушивания онлайн и скачивания. Есть также клипы на песни Рогозина, а также его супруги Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».

В начале ноября президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу «Роскосмоса». По его словам, корпорация до сих пор не утвердила программы в ракетно-космической сфере. Путин потребовал сделать это в ближайшее время. Российский лидер также потребовал доложить о причинах задержки утверждения программ развития космоса и решить вопрос с финансированием.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Юрий ГагаринРоскосмос
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