Роскомнадзор защитит детей от опасного контента
Роскомнадзор займется защитой детей от вредоносного контента. Также при Общественном совете ведомства будет работать комиссия по защите персональной информации.
В марте комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ начала разрабатывать меры по предотвращению влияния на детей и подростков через зарубежные соцсети.
Ранее Мировой суд Таганского района Москвы в очередной раз оштрафовал Twitter за отказ удалять запрещённый российским законодательством контент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru