Роскомнадзор защитит детей от опасного контента

Роскомнадзор займется защитой детей от вредоносного контента. Также при Общественном совете ведомства будет работать комиссия по защите персональной информации.

В марте комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ начала разрабатывать меры по предотвращению влияния на детей и подростков через зарубежные соцсети.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы в очередной раз оштрафовал Twitter за отказ удалять запрещённый российским законодательством контент.


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ФОТО: pixabay.com
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