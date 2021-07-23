Роскомнадзор защитит детей от опасного контента

Роскомнадзор займется защитой детей от вредоносного контента. Также при Общественном совете ведомства будет работать комиссия по защите персональной информации.

В марте комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ начала разрабатывать меры по предотвращению влияния на детей и подростков через зарубежные соцсети.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы в очередной раз оштрафовал Twitter за отказ удалять запрещённый российским законодательством контент.



