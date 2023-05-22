Песков заявил, что россияне устойчивы к фейкам и западной пропаганде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское общество в первую очередь ориентируется не на западные государства, а на свою собственную страну, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, почему западная пропаганда не влияет на рейтинг главы государства Владимира Путина, он отметил, что у россиян есть «определённый уровень устойчивости к фейкам».
«Есть определённая степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок», - сказал представитель Кремля.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследование и выяснил, что уровень доверия российских граждан Владимиру Путину составил 80,1%, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин пожаловался, что бойцов ЧВК хоронят без наград
- В России подорожали школьные выпускные
- Польша начала подсчитывать «ущерб» от СССР во время Второй мировой войны
- СМИ: диверсанты ВСУ захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области
- Галина Польских госпитализирована из-за проблем с сердцем
- В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
- Алиев назвал неизбежным подписание мирного договора с Арменией
- СМИ: не сумевший попасть на концерт фанат Тейлор Свифт стал ее охранником
- Минобороны России: ночью был нанесен удар по объектам на аэродроме «Днепр»
- В Кремле увидели поддержку Путина от «Справедливой России - За правду»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru