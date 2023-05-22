Песков заявил, что россияне устойчивы к фейкам и западной пропаганде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское общество в первую очередь ориентируется не на западные государства, а на свою собственную страну, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о том, почему западная пропаганда не влияет на рейтинг главы государства Владимира Путина, он отметил, что у россиян есть «определённый уровень устойчивости к фейкам».

«Есть определённая степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок», - сказал представитель Кремля.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследование и выяснил, что уровень доверия российских граждан Владимиру Путину составил 80,1%, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
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