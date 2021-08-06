Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен Genius
6 августа 202108:25
Роскомнадзор разблокировал сайт Genius спустя 11 дней после закрытия доступа к порталу, сообщило издание TJ.
По словам журналистов издания, с сайта пропали страницы с текстами запрещенных в России песен. Сообщество «Genius Russia» во «ВКонтакте» сообщает, что с ресурса в том числе пропали тексты «Панельки» Хаски и «Номеров» ЛСП.
Ведомство пока не сделало официального заявления о разблокировке. Страницы сайта числятся разблокированными в реестре Роскомнадзора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru