Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен Genius

Роскомнадзор разблокировал сайт Genius спустя 11 дней после закрытия доступа к порталу, сообщило издание TJ.

Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius

По словам журналистов издания, с сайта пропали страницы с текстами запрещенных в России песен. Сообщество «Genius Russia» во «ВКонтакте» сообщает, что с ресурса в том числе пропали тексты «Панельки» Хаски и «Номеров» ЛСП.

Ведомство пока не сделало официального заявления о разблокировке. Страницы сайта числятся разблокированными в реестре Роскомнадзора.

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