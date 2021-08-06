Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен Genius

По словам журналистов издания, с сайта пропали страницы с текстами запрещенных в России песен. Сообщество «Genius Russia» во «ВКонтакте» сообщает, что с ресурса в том числе пропали тексты «Панельки» Хаски и «Номеров» ЛСП.

Ведомство пока не сделало официального заявления о разблокировке. Страницы сайта числятся разблокированными в реестре Роскомнадзора.

