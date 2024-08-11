Роскомнадзор потребовал от App Store снять ограничения с Rutube
Роскомнадзор направил в адрес App Store письмо с требованием снять ограничения с российского видеохостинга Rutube, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В письме говорится о необходимости снять с российского сервиса все ограничения. Также РКН потребовал от App Store предоставить разъяснения о причинах удаления приложения Rutube.
Приложение российского видеохостинга пропало из App Store 10 августа. Администрация Rutube заявила, что ограничения связаны с санкциями со стороны американской компании Apple.
Rutube блокировали в App Store в июне. Спустя 10 дней ограничения сняли, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru