Роскомнадзор потребовал от App Store снять ограничения с Rutube

В письме говорится о необходимости снять с российского сервиса все ограничения. Также РКН потребовал от App Store предоставить разъяснения о причинах удаления приложения Rutube.

Приложение российского видеохостинга пропало из App Store 10 августа. Администрация Rutube заявила, что ограничения связаны с санкциями со стороны американской компании Apple.

Rutube блокировали в App Store в июне. Спустя 10 дней ограничения сняли, напоминает «Радиоточка НСН».

