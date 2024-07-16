Роскомнадзор: На Youtube не удалили более 61,3 тысячи запрещенных материалов

Свыше 61,3 тысячи запрещенных материалов не были удалены на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Как уточнили в ведомстве, такие материалы содержат в том числе недостоверную информацию о специальной военной операции и пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений. Кроме того, на платформе остаются неудаленными экстремистские материалы и контент о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Ранее Роскомнадзор потребовал разблокировать более 200 аккаунтов на YouTube, принадлежащих российским СМИ, органам власти, общественным деятелям.

Между тем компания «Ростелеком» предупредила о технических проблемах с оборудованием Google, которые могут привести к сбоям в работе YouTube, повлиять на скорость загрузки и качество видео, пишет RT.

