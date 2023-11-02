Роскачество: Сэкономить на электричестве поможет частая разморозка холодильника

Использование посуды с крышкой при приготовлении пищи, частая разморозка холодильника, правильное расположение бытовой техники помогут россиянам снизить счета за электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

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Прежде всего в ведомстве рекомендовали чаще размораживать холодильник.

«Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру», — пояснили в Роскачестве.

При этом для сокращения потребления энергии прибор лучше поставить в самое прохладное место кухни, не открывать дверцы часто, не убирать в холодильник неостывшие кастрюли.

В Роскачестве также рекомендовали во время готовки на электроплите использовать сковородки и кастрюли с крышками: это сократит расход энергии втрое. Кроме того, специалисты советуют не оставлять электроприборы в режиме ожидания и выключать их с помощью кнопок или из розетки, а также не оставлять включенными неиспользуемые зарядные устройства смартфона или ноутбука.

Ранее в Роскачестве напомнили, что в России автоматически происходит перерасчет пенсии по достижении получателем 80 лет или при изменении группы инвалидности, напоминает RT. Перерасчеты производят ежегодно 1 августа, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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