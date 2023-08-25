Экономист предупредила о подорожании электроники в России на 5–7%
Цены на электронику в российских магазинах к началу осени вырастут на 5–7%, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом эксперт заявила в беседе с NEWS.ru.
Как отметила экономист, повышение цен, скорее всего, и так планировалось к осени, а динамика курса рубля стала лишь поводом к изменению стоимости товаров.
«Рост продаж телефонов и ноутбуков в сентябре чаще всего связывают с выпускниками, которым родители приурочивают к окончанию школы соответствующие подарки. И со студентами, которым необходимы гаджеты», — поделилась Лебединская.
По словам эксперта, на 5-7% подорожают самые массовые модели. При этом рост цен на различные категории товаров в следующем сезоне будет неравномерным. Как отметила Лебединская, сильнее всего подорожают товары высокого ценового сегмента, меньше — социальные товары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru