Экономист предупредила о подорожании электроники в России на 5–7%

Как отметила экономист, повышение цен, скорее всего, и так планировалось к осени, а динамика курса рубля стала лишь поводом к изменению стоимости товаров.

«Рост продаж телефонов и ноутбуков в сентябре чаще всего связывают с выпускниками, которым родители приурочивают к окончанию школы соответствующие подарки. И со студентами, которым необходимы гаджеты», — поделилась Лебединская.

По словам эксперта, на 5-7% подорожают самые массовые модели. При этом рост цен на различные категории товаров в следующем сезоне будет неравномерным. Как отметила Лебединская, сильнее всего подорожают товары высокого ценового сегмента, меньше — социальные товары.

