Роскачество: 90% псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах
Большая доля псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах, сейчас это около 90%, сообщил в Роскачестве, передает РИА Новости.
Мониторинг показал, что из 450 таких продуктов, которые вводят потребителей в заблуждение, 400 можно купить именно на маркетплейсах.
В рамках анализа были проверены самые популярные маркетплейсы, включая Ozon, WB, «Мегамаркет» и «Яндекс.Маркет», а также десять торговых сетей. Уточняется, что чаще всего фейком, а не полезным продуктом, оказывается иностранный товар, на упаковке которого есть слово «органический», но на деле это ничего не меняет в составе.
Ранее правительство внесло в Госдуму инициативу, которая среди прочего предлагает для борьбы с мошенничеством идентификацию пользователей и продавцов онлайн-площадок через «Госуслуги».
При этом Wildberries и Avito выступили против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал «Госуслуги», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы компаний. По данным издания, представители объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что подобная практика помешает развитию международной онлайн-торговли, что приведет к сокращению зарубежных товаров на маркетплейсе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru