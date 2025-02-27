Роскачество: 90% псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах

В рамках анализа были проверены самые популярные маркетплейсы, включая Ozon, WB, «Мегамаркет» и «Яндекс.Маркет», а также десять торговых сетей. Уточняется, что чаще всего фейком, а не полезным продуктом, оказывается иностранный товар, на упаковке которого есть слово «органический», но на деле это ничего не меняет в составе.

Ранее правительство внесло в Госдуму инициативу, которая среди прочего предлагает для борьбы с мошенничеством идентификацию пользователей и продавцов онлайн-площадок через «Госуслуги».

При этом Wildberries и Avito выступили против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал «Госуслуги», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы компаний. По данным издания, представители объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что подобная практика помешает развитию международной онлайн-торговли, что приведет к сокращению зарубежных товаров на маркетплейсе, передает «Радиоточка НСН».

