Рошаль отреагировал на обвинения Навального в адрес омских врачей

Рошаль напомнил, что в Омске Навального смогли довести до транспортабельного состояния, что позволило оперативно доставить его в немецкую клинику.

Ранее генеральный директор «НМИЦ Кардиологии» Минздрава Сергей Бойцов заявил, что врачам больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске надо подать в суд на Навального.

По его словам, оппозиционер не просто раскритиковал омских медиков, а фактически обвинил их в преступлении.

При этом глава «НМИЦ Кардиологии» не исключает, что оппозиционер может делать такие высказывания, находясь под каким-то влиянием. Однако отвечать за свои слова ему придётся лично, поскольку он сам их произнес.

В интервью Spiegel Навальный, в частности, завил, что главный врач омской больницы якобы всё знал про отравление, однако озвучивал версии о нарушении обмена веществ или, что пациент «выпил много самогона».

