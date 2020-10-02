Рошаль отреагировал на обвинения Навального в адрес омских врачей
Именно омские врачи не дали умереть оппозиционеру Алексею навальному, заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Он отметил, что называть врачей убийцами – это оскорбление.
«Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят — значит я убийца?» — сказал он.
Рошаль напомнил, что в Омске Навального смогли довести до транспортабельного состояния, что позволило оперативно доставить его в немецкую клинику.
Ранее генеральный директор «НМИЦ Кардиологии» Минздрава Сергей Бойцов заявил, что врачам больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске надо подать в суд на Навального.
По его словам, оппозиционер не просто раскритиковал омских медиков, а фактически обвинил их в преступлении.
При этом глава «НМИЦ Кардиологии» не исключает, что оппозиционер может делать такие высказывания, находясь под каким-то влиянием. Однако отвечать за свои слова ему придётся лично, поскольку он сам их произнес.
В интервью Spiegel Навальный, в частности, завил, что главный врач омской больницы якобы всё знал про отравление, однако озвучивал версии о нарушении обмена веществ или, что пациент «выпил много самогона».
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