Мясников ответил Навальному за врачей: «Хотели бы- ты бы сдох!»

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил возмущение по поводу слов Алексея Навального о врачах омской больницы, куда его экстренно госпитализировали после резкого ухудшения состояния в самолёте.

«Послушай, ты: хотели бы — ты бы еще в первый день сдох!» — прокомментировал слова оппозиционера Мясников в своем telegram-канале.

В интервью немецкому журналу Spiegel Навальный, среди прочего, завил, что главный врач омской больницы «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей». По словам оппозиционера, главврач «всё знает, но рассказывает миру что-то про нарушения обмена веществ» или, что он «выпил много самогона».

Навальный также признался, что «наверное» ненавидит людей, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока он умрёт.

В своем посте Мясников напомнил, что Навальный обвинил власти страны и медиков в своем якобы отравлении. А после этого он снова вернется в Россию и будет дышать «одним с нами воздухом». По мнению врача, спустить такие заявления с рук - малодушное всепрощение. Он выразил уверенность, что российский гражданин должен отвечать по закону за клевету и оскорбления, отмечает Ura.ru.

По мнению Мясникова, у Навального нет совести и он «о....л», написал врач. Мясников также вспомнил о случае из своей жизни, когда ему пришлось перевязывать рану человеку, который стрелял в него. «Я не испытывал к нему ненависти. А вот к тебе — испытываю», — заключил врач.

