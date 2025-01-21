Аэропорт Пулково эвакуировали из-за технической неисправности

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге прошла эвакуация, причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщил Telegram-канал 78. ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В Казани и Ульяновске ограничили работу аэропортов

В пресс-службе уточнили, что причиной для эвакуации послужила техническая неисправность: ошибочно сработала система оповещений. Возгорания и задымления не было.

При этом там отметили, что эвакуация пассажиров не проводилась.

Ранее аэропорты Ульяновска и Казани возобновили работу после ограничений, которые вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАэропорт

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