Аэропорт Пулково эвакуировали из-за технической неисправности
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге прошла эвакуация, причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщил Telegram-канал 78. ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В пресс-службе уточнили, что причиной для эвакуации послужила техническая неисправность: ошибочно сработала система оповещений. Возгорания и задымления не было.
При этом там отметили, что эвакуация пассажиров не проводилась.
Ранее аэропорты Ульяновска и Казани возобновили работу после ограничений, которые вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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