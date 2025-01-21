Аэропорт Пулково эвакуировали из-за технической неисправности

В пресс-службе уточнили, что причиной для эвакуации послужила техническая неисправность: ошибочно сработала система оповещений. Возгорания и задымления не было.

При этом там отметили, что эвакуация пассажиров не проводилась.

Ранее аэропорты Ульяновска и Казани возобновили работу после ограничений, которые вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

