Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 ноября
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов до 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в сообщении федерального агентства.
Перевозчикам рекомендовано организовать полеты по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Другие аэропорты страны продолжают работать штатно, пишет РИА ФАН.
Ранее Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на следующий год, пишет RT. На реализацию программы направят 9 млрд рублей.
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