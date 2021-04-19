Около 40 тысяч россиян возвращены в РФ из Турции
Авиакомпании вернули в РФ около 40 тысяч россиян из Турции с 15 по 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Уточняется, что за этот период вывозной кампании было выполнено около 180 рейсов. Также для вывоза российских туристов из Танзании было организовано 6 рейсов. Из африканской страны были возвращены 1,7 тысяч россиян.
Ранее на базе Росавиации был создан оперштаб для организации вывоза россиян из Турции. Были сформированы графики вывозных рейсов, авиакомпании подтверждают готовность увеличить их число.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Около 40 тысяч россиян возвращены в РФ из Турции
- Премьер Чехии: Взрывы во Врбетице не были актом гостерроризма
- Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи Путина и Байдена
- Девушка упала с моста в реку в центре Москвы
- Аналитики оценили эффект от санкций США против российского госдолга
- Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии
- ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок на YouTube
- Власти Праги потребовали от посольства РФ освободить полгектара занимаемой земли
- ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса
- Песков исключил контакты Путина и Байдена на саммите по климату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru