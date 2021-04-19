Около 40 тысяч россиян возвращены в РФ из Турции

Уточняется, что за этот период вывозной кампании было выполнено около 180 рейсов. Также для вывоза российских туристов из Танзании было организовано 6 рейсов. Из африканской страны были возвращены 1,7 тысяч россиян.

Ранее на базе Росавиации был создан оперштаб для организации вывоза россиян из Турции. Были сформированы графики вывозных рейсов, авиакомпании подтверждают готовность увеличить их число.



