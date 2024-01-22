Росавиация: 15 летевших в Пулково самолетов направили на запасные аэродромы
Выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург 15 самолетов вынужденно ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве заявили о низком коэффициенте сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Отмечается, что воздушная гавань работает по фактической погоде.
По данным Росавиации, в районе Пулково сильный порывистый ветер. Службы аэропорта работают над повышением коэффициента сцепления.
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту увольнения сотрудников авиакомпании S7. Ранее перевозчик объявил о сокращении численности экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезду фильма «50 оттенков серого» госпитализировали в Португалии
- СМИ: Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца
- Росавиация: 15 летевших в Пулково самолетов направили на запасные аэродромы
- В Госдепартаменте заявили, что США не вернут России Аляску
- Стоимость биткоина упала ниже $40 тысяч
- Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Рива
- Актер Леон Кемстач подтвердил обсуждение второго сезона «Слова пацана»
- Блогера Блиновскую поместили в СИЗО №6 в Москве
- В Алма-Ате произошло землетрясение магнитудой 6,7
- Автопроизводители отказались повышать цены из-за затоваривания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru