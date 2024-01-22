Росавиация: 15 летевших в Пулково самолетов направили на запасные аэродромы

В ведомстве заявили о низком коэффициенте сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Отмечается, что воздушная гавань работает по фактической погоде.

По данным Росавиации, в районе Пулково сильный порывистый ветер. Службы аэропорта работают над повышением коэффициента сцепления.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту увольнения сотрудников авиакомпании S7. Ранее перевозчик объявил о сокращении численности экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса, напоминает «Радиоточка НСН».

