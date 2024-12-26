Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал 1 млн просмотров

Видеоролик про Деда Мороза в Telegram-канале «RT на русском» посмотрели более 1 млн раз, сообщает RT.

В сообщении под видео говорится, что «украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого».

Ранее на Урале памятники Ленину и Екатерине II переодели в Деда Мороза и Снегурочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

