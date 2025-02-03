Эрнст станет президентом Международного Союза КВН
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего занять пост президента Международного Союза КВН. Это произошло на Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2025».
Как сообщается на официальном сайте КВН, Масляков предложил Эрнсту эту должность во время фестиваля.
Предложение прозвучало в ходе прямой трансляции, когда Эрнст подключился к мероприятию через экран и поприветствовал участников.
В завершение трансляции Масляков обратился к Эрнсту с официальным предложением, на которое тот ответил согласием, пообещав сотрудничество в творческой сфере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru