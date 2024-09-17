«Роботехника и ИИ»: Кравцов назвал перспективные направления сферы высоких технологий

В этом году школьники смогут ознакомиться с перспективными направлениями сферы высоких технологий в рамках курса «Россия – мои горизонты», рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.


Важно знакомить школьников с наиболее востребованными и перспективными направлениями в сфере высоких технологий в рамках профориентации, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде, его слова приводит корреспондент НСН.

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«Искусственный интеллект, беспилотные летательные средства, дизайн среды, умный дом, робототехника – это те направления, которые будут перспективны. Постепенно отрабатывая все на чемпионатах, мы вносим соответствующие изменения в стандарт. В рамках федерального проекта "Профессионалитет", инициированного президентом нашей страны, по четвергам проводятся уроки "Россия – мои горизонты" , на которых школьника 6-11 классов рассказывают о перспективных направлениях. Договорились, что те новые направления, которые сегодня представлены в чемпионате, мы тоже отразим в уроках "Россия – мои горизонты". Также в профориентацию с этого учебного года вводим по поручению президента и посещение предприятий, колледжей», - сказал он.

Чемпионат, организованный Минпросвещения РФ, объединит 140 участников из 31 региона России и других государств. Соревновательная программа рассчитана на 12 инновационных компетенций, сформированных с учетом импортозамещения и внедрения в производство высокотехнологичных практик, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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