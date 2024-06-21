РГГУ поменял свой статус на автономную организацию

По закону автономные организации в отличие от бюджетных имеют право самостоятельно приобретать имущество и распоряжаться им. Для этого им не нужно согласование с государственным или муниципальным органом.

Помимо этого, в РГГУ упразднили должность президента вуза, вместо него введен пост научного руководителя.

Ранее стало известно, что бывший статс-секретарь-замминистра юстиции Андрей Логинов с 21 июня станет и.о. ректора РГГУ. В четверг 20 июня Александр Безбородов объявил об уходе с поста ректора РГГУ по собственному желанию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

