РГГУ поменял свой статус на автономную организацию
Министерство науки и высшего образования РФ изменило статус Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
По закону автономные организации в отличие от бюджетных имеют право самостоятельно приобретать имущество и распоряжаться им. Для этого им не нужно согласование с государственным или муниципальным органом.
Помимо этого, в РГГУ упразднили должность президента вуза, вместо него введен пост научного руководителя.
Ранее стало известно, что бывший статс-секретарь-замминистра юстиции Андрей Логинов с 21 июня станет и.о. ректора РГГУ. В четверг 20 июня Александр Безбородов объявил об уходе с поста ректора РГГУ по собственному желанию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru